На Урале под суд отдана группа наркоторговцев

Екатеринбург, , 07:40 — REGNUM В Свердловской области завершено расследование уголовного дела против четверых участников группы наркоторговцев. В группировку входили двое мужчин и две женщины, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.

Следствие вели сотрудники Главного следственного управления. Гражданам вменили сбыт наркотиков и покушение на это преступление. Как отметил Горелых, они осуществляли сбыт с помощью закладок в Серове, Ханты-Мансийске, Тюмени и Новом Уренгое. В мае 2018 года они были пойманы. Кроме килограмма наркосредств у них изъяли сотовые телефоны, весы, ноутбуки и пакеты для фасовки.

Все обвиняемые отказались признать себя виновными. Тем не менее следователи доказали их вину. Теперь им грозит до 20 лет колонии. Горелых также добавил, что один из группировки уже отбывает наказание за ранее совершённое преступление, после совершения которого некоторое время скрывался от правоохранителей.