В китайском Ухане на маршрут вышел 21 «водородный» автобус

Ухань, Китай, , 07:35 — REGNUM В столице китайской провинции Хубэй городе Ухань запущены пять «водородных» автобусных маршрутов в рамках кампании по сокращению выбросов соединений углерода в воздух, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности 21 автобус, работающий от водорода, будут ходить по данным маршрутам, сообщили в местной автобусной компании. Город также наращивает темпы строительство заправочных станций и всей необходимой инфраструктуры обслуживания.

Водородные автобусы являются менее шумными и более эффективными по отношению к традиционному общественному транспорту, отмечает компания-владелец автобусов. Так, они не выбрасывают вредных веществ в воздух и могут проезжать 300 км на одном баке, а заправка занимает всего 6 минут.

Читайте также: В Чэнду на юго-западе Китая ввели в эксплуатацию 10 водородных автобусовОтметим, что ряд крупнейших китайских городов, включая Шанхай и столицу провинции Сычуань Чэнду, планируют развивать «зеленый» общественный транспорт, переходя на водородные автобусы. К 2020 году Шанхай планирует иметь в эксплуатации 3 тыс. таких автобусов.