В Екатеринбурге осуждены напавшие на торговый центр «Кит»

Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM В Екатеринбурге семеро граждан осуждены за разбойное нападение на торговый центр «Кит». Приговор вынес Ленинский райсуд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Приговор оглашён в отношении таких граждан, как Денис Б., Сергей С., Рамзиддин Н., Мурза уулу М., Автандил С., Александр Л., и Александр К. Обвинение представило суду доказательства того, что рано утром 7 сентября 2017 года они прибыли к торговому центру. С ними также были другие соучастники, в том числе пока неустановленные лица. Они напали на охранников ТЦ и избили их палками. Тем временем один из нападавших заблокировал камнем одну из дверей на входе и налётчики проникли на первый этаж ТЦ.

Налётчики напали на два павильона сотовой связи и похитили мобильные телефоны и другие товары. Преступление вызвало широкий резонанс в связи с дерзостью нападавших. Кроме того, в него оказались вовлечены несовершеннолетние.

В феврале 2019 года Ленинский райсуд вынес приговор троим подросткам. Им назначили лишение свободы на срок от 3,5 до 6 лет. Теперь сроки наказания получили ещё семеро соучастников. Трое осуждены на шесть лет, один на пять месяцев и 13 дней, а ещё двое — на 5 лет и 9 месяцев. Денис Б. получил 6 лет и 4 месяца колонии.