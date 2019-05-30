Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Лос-Анджелес, США, , 07:19 — REGNUM Более 18 лет назад подруга американского актера Эштона Кутчера была найдена убитой. Теперь он выступает в суде по делу о серийном убийце в качестве свидетеля, передает немецкий канал n-tv.

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) начался суд над предполагаемым серийным убийцей, 43-летним Майклом Гаргило, прозванным прессой «Голливудский потрошитель». Его обвиняют в умышленных убийствах по меньшей мере двух женщин и в покушениях на убийство. Гаргило был задержан в июне 2008 года после нападения на девушку в Санта-Монике. Главное доказательство его вины — следы ДНК, найденные в местах преступлений.

Кутчер рассказал в суде, что в феврале 2001 года прибыл к дому своей 22-летней подруги Эшли Эллерин, чтобы отправиться с ней на свидание, но дверь ему никто не открыл. На следующий день домработница обнаружила тело своей хозяйки с 47 ранениями.

Актер стал одним из более 200 человек, которые могут дать показания по этому делу.