В Иракском Курдистане окажут помощь детям-езидам, пострадавшим от ИГ*

Эрбиль, Ирак, , 07:17 — REGNUM Власти Иракского Курдистана представили проект по реабилитации детей езидов, пострадавших от преступлений ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 30 мая Kurdistan.ru.

Около 70 детей курдов-езидов были освобождены из плена террористов с начала 2019 года, все они остро нуждаются в психологической поддержке, для возвращения к нормальной жизни.

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляли езидов принимать ислам, обучаться шариату, а также навыкам ведения террористической деятельности.

Напомним, курды-езиды, проживающие в Синджаре, в 2014 году подверглись нападению со стороны боевиков террористической организации. Порядка 6 тыс. человек были захвачены в плен, сотни человек были убиты.

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