«Зло капитализма в извращении нравственности и замене ее на прибыль»: Кедми

Москва, , 07:04 — REGNUM Капитализм заменил нравственность прибылью, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Зло капитализма в том, что он извратил нравственные понятия и поставил как высшую ценность прибыль и частную собственность, а не уважение к человеку. Вот это надо вернуть…», — заявил Кедми, добавив, что проблема именно в этом, и ненависть к богатым здесь не при чем вообще.

По его словам, все крупнейшие мировые религии прививают и воспитывают нравственность людям, капитализм же эту нравственность извратил.

Как заявлял ранее Кедми, для западной цивилизации человеческая жизнь не представляет ни малейшей ценности, она лишь инструмент получения прибыли, который не достоин уважения ни живым, ни мёртвым. Именно поэтому на Западе начинают продвигаться педофилия и использование тел усопших в качестве удобрений.

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