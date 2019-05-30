Тува определилась с датой празднования Наадыма

Кызыл, , 07:01 — REGNUM В Туве определили дату проведения ежегодного праздника животноводов — Наадыма. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Дата празднования утверждена правительством республики — 13−14 июля. Место проведения не изменилось — местечко Тос-Булак на 9 км автомобильной дороги Кызыл — Эрзин.

Дни Наадыма, по региональному законодательству, объявляются выходными. Поскольку праздник приходится на субботу и воскресенье, выходные переносятся на понедельник и вторник — 15 и 16 июля.

В программу праздника войдут спортивные и культурные мероприятия. Например, турнир по национальной борьбе хуреш, соревнования по конным скачкам, стрельбе из лука.

В Кызыле и вокруг столицы республики подготовят десятки площадок. В концертах примут участие лучшие творческие коллективы Тувы. В Тос-Булаке прямо в степи будет разбит городок из традиционных жилищ животноводов — войлочных юрт, и чумов тоджинских оленеводов.

Напомним, в 2018 году народный праздник Тува «Наадым-2018» состоялся 14−15 июля.