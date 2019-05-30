«Тотальное расчеловечивание и порабощение»: Михеев о том, куда ведет Запад

Москва, , 06:09 — REGNUM Западная цивилизация строит новый технократический тоталитаризм, который даже новым язычеством не назвать, заявил экс-руководитель политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Михеева, он является противником вектора развития современного человечества и его авангарда в виде Запада.

«Я убежден, что нынешний вектор развития, тон которому задает западная цивилизации в авангарде, ведет к новому порабощению человека, абсолютному лишению его свободы под видом улучшения условий жизни и встраивания его в некую технократическую систему, в которой он человеком быть перестанет», — заявил Михеев.

По его словам, это является одним из ключевых моментов, а остальное — экономика и политика и все негативные расчеловечивающие проявления есть лишь частные случаи чего-то более существенного.

«Эта система основана, на самом деле, на абсолютном отрицании духовного как такового, метафизического как такового, и это даже, на мой взгляд, нельзя назвать новым язычеством… Здесь приходит что-то, что даже с древним язычеством сравнить нельзя. Это нечто абсолютно новое, абсолютно нечеловеческое, нечеловеческий порядок», — продолжил Михеев, отметив, что новый порядок размывает и уничтожает различение добра и зла в человеке.

В подводке к передаче телеведущий Владимир Соловьёв перечислил ряд расчеловечивающих тенденций и частных их проявлений, которые происходят на Западе и распространяются на весь мир.

Так, губернатор штата Вашингтон в США подписал указ, который позволяет перерабатывать тела усопших в компост, в шведском Стокгольме печи крематория соединили с системой отопления города, а один из иерархов католической церкви в 2013 году назвал педофилию «психологических недугом», отметив, что некоторых педофилов не стоит наказывать. На сайте службы BBC же на днях появилась статья о том, что педофилы нуждаются в помощи, а не в осуждении.