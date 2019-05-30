На юго-западе Китая вновь вспыхнула африканская чума свиней

Куньмин, Китай, , 05:11 — REGNUM В Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань на юго-западе Китая зафиксирован новый случай африканской чумы свиней, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР, передает 29 мая агентство Синьхуа.

Около 12 свиней уже погибли на одной из ферм уезда Мэнхай, сообщили в министерстве. На место была направлена специальная группа для недопущения распространения опасного вируса. Помещения будут продезинфицированы, а зараженные и подозрительные свиньи будут уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге в середине мая также была выявлена вспышка африканской чумы свиней. В результате 6 тыс. свиней было забито.

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