В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика

Тарту, Эстония, , 05:14 — REGNUM Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.

Сообщается, что останки обнаружили строители, которые вели прокладку канализационной трассы под строящимся жилым районом. Отмечается, что во время раскопок траншеи экскаватор зацепился за фрагменты самолета. Позднее строителям удалось извлечь мотор истребителя и одну из лопастей, а также останки погибшего летчика. Строительные работы на этом месте решили приостановить.

Как заявил руководитель Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александр Коткин, обнаруженный самолет был выпущен в 1942 году. Предполагается, что самолет был сбит в ходе боев под Тарту в 1944 году.