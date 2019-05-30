«Здесь круговая порука!»: сотрудники ГИБДД Сургута просят помощи из Москвы

Ханты-Мансийск, , 05:56 — REGNUM Сургутские дорожные полицейские в Югре жалуются на план по нарушениям и жёсткую переработку. В городском отделе ГИБДД началась ведомственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по ХМАО.

В паблике «Омбудсмен полиции» сотрудники дорожной патрульной службы Сургута опубликовали видео и обращение о нарушениях, которые, по их словам, допускаются некоторыми руководителями. В частности, речь идёт об одном из высокопоставленных сотрудников местного отдела ГИБДД.

«На разводе при заступлении на службу личного состава данный руководитель всегда ставит невыполнимые, противоречащие действующему законодательству задачи по выявлению административных правонарушений. Хотя согласно 186 приказа, первым пунктом прописано: основной задачей ДПС является пресечение преступлений и административных правонарушений», — сообщают полицейские.

Кроме того, в обращении отмечается, что инспекторам дорожного движения якобы ставятся задачи «по выявлению нелегалов и пьяных граждан, прогуливающихся по улицам города». Спускается план по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудников, которые возражают, ссылаясь на закон, или не выполняют абсурдно завышенные планы начальство сурово прессингует.

«Помогите! Это длится уже давно. Управы никакой нет. Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. На бумаге все хорошо, а по факту переработка жёсткая. Просим вас по данному факту провести проверку и принять самые жесткие меры! Тут круговая порука и закон о противодействию коррупции здесь не действует», — обращается личный состав к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

«Просим вас по данному факту провести проверку и принять самые жесткие меры! Тут круговая порука и закон о противодействию коррупции здесь не действует», — пишут обратившиеся.

В УМВД по ХМАО сообщают, что по факту жалобы уже начата проверка.

Отметим, что ранее о правонарушениях со стороны руководителей отдела ГИБДД по Сургуту публично заявлял командир роты отдельного батальона Сергей Иванов. По поручению Александра Бастрыкина проводилась проверка. Но жаловаться на действия руководства дорожные полицейские Сургута не перестали.

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