В Приморье социальные сорта хлеба будут субсидированы

Владивосток, , 05:40 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление, предусматривающее предоставлении хлебопекарным предприятиям субсидий из краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации KONKURENT.RU, получателями субсидии станут хлебопекарные предприятия различных форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе в районах Крайнего севера, приравненным к ним местностям и островных территориях. В частности, бюджетную подпитку будут получать хлебозаводы Дальнегорского городского округа, Кавалеровского, Ольгинского и Тернейского муниципальных районов; рабочего поселка Восток Красноармейского района с территорией, находящейся в административном подчинении Востокского поселкового Совета народных депутатов; Богуславецкого, Вострецовского, Дальнекутского, Измайлихинского, Мельничного, Рощинского и Таежненского сельсоветов Красноармейского района, а также острова Русский, Попов, Путятин, Рейнике.

Размер субсидии составит 1700 руб. на тонну выпечки. Речь идет о традиционных сортах хлеба, выпекаемых на основе опарных технологий. Ранее подчеркивалось, что льгота позволит максимально сдерживать цены на хлеб, увеличить объемы выпускаемой продукции и даст возможность вывести предприятия на более чем 4%-ную рентабельность.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года между правительством Хабаровского края, производителями хлеба и торговыми сетями был подписан трехсторонний меморандум, согласно которому производители обещали не поднимать цены до 1 февраля 2019 года, торговые сети — не поднимать наценку выше 15%. Правительство в обмен пообещало компенсировать транспортные расходы по поставкам муки. Но 1 февраля действие меморандума закончилось, и цены на социальные сорта хлеба опять поползли вверх.

В среднем в центральных и южных районах края они выросли на 1−4 рубля, а в северных — на 4−5 рублей. Это связано с повышением цен на муку — на 11%, на топочный мазут — более чем на 50%, на коммунальные услуги, транспортные расходы — на 5%, на упаковку — на 3%.

Жители Хабаровского края сегодня жалуются даже не столько на цены, сколько на качество хлеба. Хлебопеки вынуждены постоянно экономить, чтобы не поднимать цены на свою продукцию. В результате и мука берётся не того качества, и прочие компоненты в меньшем количестве, и сортов хлеба производится меньше.