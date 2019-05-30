Нижегородские депутаты предложили новое звание для городов России

Нижний Новгород, , 04:46 — REGNUM Депутаты-единороссы из Законодательного собрания Нижегородской области предложили Госдуме утвердить закон «О почётном звании Российской Федерации «Город военно-трудовой славы». Соответствующий проект обращения подан в комитет по социальным вопросам. Сегодня, 30 мая 2019 года, на очередной сессии Заксобрание должно утвердить его, после чего документ с проектом самого закона отправят в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наделять подобным званием депутаты предлагают те города, которые внесли «значительный вклад в обеспечение военных (боевых) действий для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание Город-герой и (или) Город воинской славы». В качестве оснований для присвоения звания предложено учитывать деятельность предприятий военной промышленности на территории города в годы войны, производство значительного объёма военной продукции, присуждение таким предприятиям официальных наград, количество трудящихся на них, награжденных государственными наградами, а также создание и деятельность на предприятиях военной промышленности формирований социалистического соревнования. Порядок и условия присвоения, если закон будет принят в первоначальной редакции, должен будет определить президент РФ.

В пояснительной записке уточняется, что в 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы и в рамках традиции присвоения городам званий будет правильным расширить их перечень. В городах с новым званием предложено устанавливать стелу с изображением герба города и текстом указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, в День Победы и День города.

Выступить с инициативой о присвоении звания смогут местные власти, главы регионов, граждане и общественные объединения. Заксобрания регионов будут рассматривать такие инициативы и принимать решение об обращении с ходатайством или отклонят их.

Финансировать мероприятия, связанные с присвоением звания, предлагается за счёт «средств, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также за счет других источников».

Нижегородские депутаты-авторы законопроекта в пояснительной записке уточнили, что сегодня звания «Город военно-трудовой славы» достойны Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород, Тамбов, Рязань, и некоторые другие города.

«Присвоение указанного почетного звания безусловно внесет свой вклад в сохранение исторического наследия нашего Отечества», — резюмировали авторы инициативы, добавив, что «нельзя не признавать, что мужество, стойкость и массовый героизм в ходе ожесточенных сражений за свободу Отечества так же проявляли и жители городов России, территории которых в силу исторических обстоятельств не были затронуты масштабными кровопролитными битвами».

Напомним, в рамках последнего весеннего заседания Законодательное собрание Нижегородской области планирует, помимо инициативы, обсудить 27 вопросов, в том числе отчёт губернатора о работе правительства в 2018 году.