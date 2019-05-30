Пассажиры начали жаловаться в ФАС после двойного подорожания плацкарта

Москва, , 04:07 — REGNUM Жалобу подало в ФАС Общероссийское объединение пассажиров после двукратного подорожания билетов в плацкартных вагонах, пишет 30 мая газета «Известия».

По данным организации, в первые два месяца билеты в плацкартных вагонах подорожали на сто процентов на рейсы из российской столицы до Калининграда. На 97% подорожали билеты в Адлер (Краснодарский край). Путешествие из Новосибирска в Томск подорожало на 93%.

При этом в Федеральной пассажирской компании не признают этого, ссылаясь на неверный анализ стоимости, проведённый Общероссийским объединением пассажиров: за минимум брались «акционные» билеты, за максимум — стоимость по полному тарифу.

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