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«Жить чуть-чуть впроголодь». Онищенко дал советы пожилым

Общество

Лишний вес может быть признаком диабета

Москва, 30 мая 2019, 01:23 — REGNUM  Советы людям, страдающим лишним весом, дал бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, депутат Госдумы («Единая Россия») в интервью RNS.

По словам Онищенко, лишний вес чреват сахарным диабетом и может быть признаком этого заболевания. Для профилактики он посоветовал, в том числе пожилым людям:

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное».

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