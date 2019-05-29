Онищенко считает, что пожилым людям полезно жить «чуть-чуть впроголодь»

Москва, , 23:18 — REGNUM Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко («Единая Россия») порекомендовал пожилым гражданам Российской Федерации жить «чуть-чуть впроголодь». Об этом он заявил в интервью RNS, комментируя материалы, опубликованные порталом MedicalExpress.

Напомним, на портале MedicalExpress была опубликована статья о том, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить их общую мышечную массу. Материал основан на исследованиях Американского гериатрического общества.

По словам Онищенко, который в прошлом был главным санитарным врачом России, физические упражнения и умеренность в еде наиболее эффективны в борьбе с лишним весом и рекомендованы в том числе людям старших возрастов, но при соблюдении некоторых правил.

«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем. При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет. Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес — или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», — пояснил Онищенко.

При этом депутат подчеркнул, что физические нагрузки нужны, но при этом общее состояние здоровья человека, особенно состояние сердца, должны позволять переносить эти нагрузки.

В целом Онищенко советует пожилым людям жить «чуть-чуть впроголодь» и подвергать себя физическим нагрузкам.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал он.