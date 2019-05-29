Перечень потенциально опасных пород собак существенно сокращен

Москва, , 21:19 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации существенно сократило список потенциально опасных пород собак. Теперь таковых стало всего 13, тогда как ранее было 71. Об этом сегодня, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, сокращение списка потенциально опасных пород собак было осуществлено на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Проект постановления правительства был доработан.

«С учётом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращён до 13 позиций», — сказала Волк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года МВД России составило список потенциально опасных пород собак. В список попала 71 порода. Согласно существующим правилам, потенциально опасные породы собак следует выгуливать в наморднике и только на поводке. Исключение составляют случаи, когда животное находится на огороженной территории, о чём должна быть сделана соответствующая надпись при входе на неё.

Однако теперь список был существенно сокращен.