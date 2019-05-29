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Судьбу бывшего сити-менеджера Челябинска решит Свердловский облсуд

Общество

Прокуратура обжаловала судебный штраф

Судьбу бывшего сити-менеджера Челябинска решит Свердловский облсуд
Суд

Челябинск, 29 мая 2019, 19:53 — REGNUM  Судьба бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова находится в руках Свердловского областного суда. Материалы уголовного дела туда направил Верховный Суд России, пишет издание «Накануне.Ru».

Решение было принято 29 мая. Ранее прокуратура потребовала для экс-чиновника реального приговора. В связи с этим Челябинский облсуд обратился в Верховный Суд с запросом о том, чтобы изменить территориальную подсудность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Давыдов 5 марта был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Советский райсуд Челябинска обязал его уплатить 40 тыс. рублей в виде судебного штрафа. Уголовное дело было прекращено. Прокуратура обжаловала это решение суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура обжаловала судебный штраф бывшему сити-менеджеру Челябинска

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