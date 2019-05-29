Новокузнечанке, пропивавшей инвалидное пособие ребёнка, грозит тюрьма

Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:13 — REGNUM Жительница посёлка Абагур (в составе города Новокузнецка) вместо того, чтобы обеспечить должный уход своей 15-летней дочери, которая является инвалидом в связи заболеванием центральной нервной системы, тратила пособие на алкоголь, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

«На момент проверки законная представительница и её сожитель находились в состоянии алкогольного опьянения, в жилище были антисанитарные условия. Сотрудники полиции вызвали специализированную медицинскую бригаду, которая доставила подростка в больницу. В отношении матери полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято решение о привлечении женщины к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что по указанной статье женщине грозит до трёх лет лишения свободы. Кроме того, будет решаться вопрос о лишении её родительских прав.