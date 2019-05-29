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В Магнитогорске пойман предполагаемый убийца 17-летней девушки

Общество

Ему грозит до 15 лет колонии

Магнитогорск, Челябинская область, 29 мая 2019, 18:25 — REGNUM  В южноуральском Магнитогорске задержан гражданин, который может быть причастен к убийству 17-летней девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Неработающий гражданин 1998 года рождения находился у третьих лиц. Там его и задержали сотрудники полиции. Теперь он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 27 мая. Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Магнитогорске ищут убийцу 17-летней девушки

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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