В Магнитогорске пойман предполагаемый убийца 17-летней девушки

Магнитогорск, Челябинская область, , 18:25 — REGNUM В южноуральском Магнитогорске задержан гражданин, который может быть причастен к убийству 17-летней девушки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Неработающий гражданин 1998 года рождения находился у третьих лиц. Там его и задержали сотрудники полиции. Теперь он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 27 мая. Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса.

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