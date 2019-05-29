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Под Челябинском похоронили юнармейца, который погиб при спасении детей

Общество

Наградят посмертно

Копейск, Челябинская область, 29 мая 2019, 18:07 — REGNUM  В южноуральском Копейске прошли похороны 13-летнего Дмитрия Новосёлова, который погиб, спасая двоих детей. Церемония прошла 29 мая в ритуальном зале, похоронили юнармейца как героя, пишут местные СМИ.

Издание «Копейский рабочий» сообщает, что похороны оплатила мэрия города. Администрация города также выйдет с инициативой представить его к государственной награде. Также могут поощрить двоих его друзей, которые участвовали в спасении детей.

Кроме того, рассматриваются предложения о том, как увековечить его имя. Возможно, его именем назовут школу №48, в которой он учился.

Подросток состоял в «Юнармии». После окончания школы он собирался стать офицером. Похоронили его как героя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая вблизи от карьера находились несколько детей и подростков. В один момент край карьера обрушился и двое 10-летних детей упали в воду. Дмитрий бросился их спасать. Он вытащил из воды всех детей, но сам выбраться уже не смог.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей

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