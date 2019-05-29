Росрыболовство хочет разрешить любительский вылов краба в Заполярье

Мурманск, , 18:07 — REGNUM Идея разрешить любительский вылов камчатского краба в Мурманской области поддержана Росрыболовством. Об этом со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова, посетившего столицу Заполярья, написали мурманские СМИ.

Илья Шестаков заявил, что принятию соответствующего решения должна предшествовать работа над вопросами по разрешенным орудиям лова краба, выбору места и определению нормы ежедневного вылова.

По данным Шестакова, при успешном прохождении всех вышеперечисленных процедур, любительский вылов краба могут легализовать уже в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 200 тысяч мальков камчатского краба завезли в Мурманскую область в июне 2010 года выпустили в Баренцево море сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Популяция краба стремительно разрослась, но успех ученых некоторые рыбопромысловики назвали вредительством, поскольку краб, попав в новую для него среду, начал уничтожать ценные виды рыб.

Добавим, что вылов разрешен в соседней Норвегии. В Мурманской области осуществляется промышленный вылов камчатского краба за пределами 12-мильной зоны.