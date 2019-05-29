«Всегда виновата мама»: о роли государства в воспитании детей

Москва, , 17:57 — REGNUM Родители рассчитывают только на свои силы, воспитывая детей, заявила 29 мая директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова на пресс-конференции. Обсуждение посвящено случаям, когда матери оставляли детей в публичных местах. Две громких истории случились за последние недели в Москве.

«Родители растят своих детей, рассчитывая только на себя и свои силы. Что бы ни говорило государство о мерах социальной поддержки, — что образование, что медицина становятся всё менее и менее бесплатными, если мы говорим об их качестве, оперативности, возможности получить ту или иную услугу, не бегая по всем кругам ада, сделать здесь и сейчас. Это стоит денег. И если говорить о крупных городах, денег это стоит немаленьких», — сказала Марова.

По мнению эксперта, ситуацию в корне необходимо исправлять.

«Когда в три часа дня ребёнок освобождается, никакая социальная инфраструктура не предусмотрена для того, чтобы он не пошёл в подъезд. А мама и папа при этом на работе. А если одна мама, то это совсем беда. Когда, доходим до школы, ребёнок начинает показывать неуспеваемость, кто виноват с точки зрения государства? Всегда мама. Маму вызывают на комиссию по делам несовершеннолетних, угрожают опекой, говорят, что она не заботится о своём ребёнке, а, простите, у мамы зачастую к этому даже ресурсов и возможностей нет, учитывая необходимость зарабатывать деньги на всё», — отметила директор фонда.

Государство на помощь не приходит, отмечает эксперт, а склонно контролировать.

«В рыночной истории, когда каждый сам за себя, нам сверху говорят: не забывайте, есть семейные ценности. Семьи смотрят и говорят: а где? В чём они заключаются, непонятно, кроме красивых лозунгов, что все должны зарегистрироваться, обязательно обвенчаться и родить трое и более детей. Всё это хорошо, но должно быть подкреплено материальной, социальной, экономической, психологической почвой», — считает Александра Марова.

Рассказывая о том, как государство предоставляет меры поддержки, эксперт ОНФ упомянула выдачу земельных участков многодетным семьям.

«Давайте посмотрим, какого качества эти земельные участки раздаются: на болотах, без электросетей, без газа, без всего. Там ничего нельзя строить. При этом наверх президенту идут отчёты о том, что всем участки выдали и все застраиваются. Это не соответствует действительности. И вот что ни копни, у нас примерно вот так», — заметила она.