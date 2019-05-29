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Против «Почты России» возбуждено антимонопольное дело

Общество

«Почта России» изменила правила оплаты услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений

Против «Почты России» возбуждено антимонопольное дело
Иван Шилов © ИА REGNUM
Почта

Москва, 29 мая 2019, 17:31 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации возбудила дело против «Почты России» за запрет оплаты пересылки почтовых уведомлений почтовыми марками. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба ФАС.

Антимонопольщики усмотрели в действиях «Почты России» признаки нарушения антимонопольного законодательства. Нарушения эти выражаются в том, что ФГУП «Почта России» своим приказом с января 2019 года ввело ограничение по расчету за предоставление услуги по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений только денежными средствами. Оплата марками была исключена.

Стоит отметить, что ФАС ранее уже выдавала предупреждение «Почте России», в котором требовалось отменить это ограничение.

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Почта России
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