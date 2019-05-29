Житель Чечни попался в Кабардино-Балкарии с наркотиками на 30 млн рублей

Нальчик, , 17:28 — REGNUM За перевозку в Москву наркотиков получил суровое наказание житель Чечни. Его задержали на контрольно-пропускном посту «Урух» в Лескенском районе Кабардино-Балкарии в момент, когда он с женой и малолетним ребенком направлялся в такси в столицу, сообщении ИА REGNUM 28 мая в прокуратуре региона. С собой у злоумышленника находились наркотики в значительном размере.

«В ходе досмотра сотрудниками полиции транспортного средства в салоне автомашины на заднем пассажирском сидении обнаружено и изъято более 19,5 кг наркотического средства «гашиш». Приблизительная стоимость изъятого наркотика на «чёрном рынке» составляет около 30 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Инцидент произошел летом 2018 года. Суд признал жителя Чечни виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в особо крупном размере. Злоумышленнику вынесли наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Кабардино-Балкарии отец убил своего сына за наркотики. В ходе конфликта на почве недовольства родителя употреблением наркотических средств он выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья и убил сына.