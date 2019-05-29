Среда, 29 Мая 2019 года
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Генпрокуратура проведет комплексные проверки школ в 2019 году

Общество

От безопасности до качества питания

Москва, 29 мая 2019, 17:17 — REGNUM  Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о комплексной проверке школ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая. Всеобъемлющая проверка затронет все аспекты деятельности школ.

«В этом (2019) году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены вопросы не только физической защищенности учащихся, но и безопасности, питания, профилактики правонарушения и устранения ранее выявленных нарушений», — сказал Чайка, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Особо будет проверяться безопасность образовательных организаций. Генпрокуратура фиксирует «большое количество школ, где отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, не соблюдается пропускной режим, не работает оборудование, необходимое для обеспечения систем пропуска», сообщил Чайка.

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«Правительственный час» в ГД генпрокурора РФ Юрия Чайки
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