Генпрокуратура проведет комплексные проверки школ в 2019 году

Москва, , 17:17 — REGNUM Генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил о комплексной проверке школ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая. Всеобъемлющая проверка затронет все аспекты деятельности школ.

«В этом (2019) году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены вопросы не только физической защищенности учащихся, но и безопасности, питания, профилактики правонарушения и устранения ранее выявленных нарушений», — сказал Чайка, выступая в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Особо будет проверяться безопасность образовательных организаций. Генпрокуратура фиксирует «большое количество школ, где отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, не соблюдается пропускной режим, не работает оборудование, необходимое для обеспечения систем пропуска», сообщил Чайка.