Среда, 29 Мая 2019 года
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Под Новосибирском десятки нелегальных мигрантов разбили палаточный лагерь

Общество

В нём проживало 72 человека

Под Новосибирском десятки нелегальных мигрантов разбили палаточный лагерь
Иллюстрация: ГУ МВД РФ по Новосибирской области
Под Новосибирском обнаружен палаточный лагерь нелегальных мигрантов

Новосибирск, 29 мая 2019, 17:09 — REGNUM  В лесу под Новосибирском полицейские обнаружили палаточный лагерь нелегальных мигрантов, сообщили ИА REGNUM в КУ МВД РФ по Новосибирской области.

«В лесном массиве недалеко от железнодорожной станции «Сады» города Обь было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан. В ходе мероприятий полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции 72 гражданина из стран ближнего зарубежья», — отметили в полиции.

Были составлены протоколы за «Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию» (ч.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и за «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации» (ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ). Решается вопрос о запрете въезда данным гражданам на территорию России сроком на 5 лет.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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