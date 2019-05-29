Под Новосибирском десятки нелегальных мигрантов разбили палаточный лагерь

Новосибирск, , 17:09 — REGNUM В лесу под Новосибирском полицейские обнаружили палаточный лагерь нелегальных мигрантов, сообщили ИА REGNUM в КУ МВД РФ по Новосибирской области.

«В лесном массиве недалеко от железнодорожной станции «Сады» города Обь было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан. В ходе мероприятий полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции 72 гражданина из стран ближнего зарубежья», — отметили в полиции.

Были составлены протоколы за «Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию» (ч.1 ст. 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и за «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации» (ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ). Решается вопрос о запрете въезда данным гражданам на территорию России сроком на 5 лет.