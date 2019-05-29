Главный парк Симферополя обещают расширить

Симферополь, , 17:03 — REGNUM Окончательные границы парка им. Гагарина в Симферополе, в который будут включены дополнительные территории, установят до конца осени. Об этом 29 мая на совещании по проблемным вопросам Симферополя заявил глава департамента развития муниципальной собственности Владимир Паринов.

«Работы по определению границ парка им. Гагарина уже идут. Туда будет включена дополнительная территория, парк будет увеличен с 42 до 60 га. Вся работа будет окончена ориентировочно к концу осени», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее симферопольский суд приговорил экс-директора МБУ «Детский парк» Александра Шабанова к пяти годам условно и испытательным сроком на четыре года за нанесение тяжких телесных повреждений своему подчинённому.

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