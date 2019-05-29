В Подмосковье 2,8 тысяч домов получат ремонт в 2019 году

Красногорск, , 18:08 — REGNUM Власти Подмосковья планируют отремонтировать 2 787 многоквартирных домов на сумму 15,8 млрд рублей в 2019 году. Об этом заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

«На сегодняшний день не освоен 1 млрд рублей. Закрыть контракт планируем до 30 ноября 2019 года», — пояснил он.

Ожидается, что по программе капитального ремонта 2019 года свыше 300 тыс. жителей Подмосковья улучшат свои жилищные условия. До ноября 2020 года по программе ремонта фасадов и кровель в 43 муниципальных образованиях должны быть отремонтированы 257 домов на сумму 9,3 млрд рублей. Из них 500 млн рублей — бюджетные средства.

Напомним, с 2014 года в Московский области отремонтировали 10 798 домов и заменили 9 601 лифтового оборудования в 3 223 многоквартирных домах. Таким образом, были улучшены жилищные условия свыше 1,7 млн граждан. Всего в региональную программу капитального ремонта включено 44 628 домов.