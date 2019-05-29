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В Подмосковье 2,8 тысяч домов получат ремонт в 2019 году

Общество

Улучшить свои жилищные условия должны более 300 тыс. человек

Красногорск, 29 мая 2019, 18:08 — REGNUM  Власти Подмосковья планируют отремонтировать 2 787 многоквартирных домов на сумму 15,8 млрд рублей в 2019 году. Об этом заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Валерий Николов, сообщила пресс-служба Московской областной думы.

«На сегодняшний день не освоен 1 млрд рублей. Закрыть контракт планируем до 30 ноября 2019 года», — пояснил он.

Ожидается, что по программе капитального ремонта 2019 года свыше 300 тыс. жителей Подмосковья улучшат свои жилищные условия. До ноября 2020 года по программе ремонта фасадов и кровель в 43 муниципальных образованиях должны быть отремонтированы 257 домов на сумму 9,3 млрд рублей. Из них 500 млн рублей — бюджетные средства.

Напомним, с 2014 года в Московский области отремонтировали 10 798 домов и заменили 9 601 лифтового оборудования в 3 223 многоквартирных домах. Таким образом, были улучшены жилищные условия свыше 1,7 млн граждан. Всего в региональную программу капитального ремонта включено 44 628 домов.

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Капитальный ремонт жилья
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