Лихорадкой и боррелиозом от клещей заразились 12 ростовчан

Ростов-на-Дону, , 16:30 — REGNUM Почти 3 тыс. жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей. Переносчики опасных заболеваний заразили лихорадкой и боррелиозом 12 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора 29 мая, сообщает ИА REGNUM.

Так, к врачам с начала текущего года за помощью обратились 2944 человека, их них — 1031 детей до 14 лет. При этом показатель не превышает уровня многолетних значений.

Максимальное число пострадавших от клещей оказалось в Ростове-на-Дону (413), Таганроге (187), Волгодонске (161), а также Сальском (168), Песчанокопском (144) и Неклиновском (110) районах.

11 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), ещё один заразился иксодовым клещевым боррелиозом.

Специалисты призывают жителей к осторожности и максимальной защите при посещении открытых зон отдыха.