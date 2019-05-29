Лихорадкой и боррелиозом от клещей заразились 12 ростовчан

Ростов-на-Дону, 29 мая 2019, 16:30 — REGNUM Почти 3 тыс. жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей. Переносчики опасных заболеваний заразили лихорадкой и боррелиозом 12 человек, информирует региональное управление Роспотребнадзора 29 мая, сообщает ИА REGNUM.
Так, к врачам с начала текущего года за помощью обратились 2944 человека, их них — 1031 детей до 14 лет. При этом показатель не превышает уровня многолетних значений.
Максимальное число пострадавших от клещей оказалось в Ростове-на-Дону (413), Таганроге (187), Волгодонске (161), а также Сальском (168), Песчанокопском (144) и Неклиновском (110) районах.
11 человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), ещё один заразился иксодовым клещевым боррелиозом.
Специалисты призывают жителей к осторожности и максимальной защите при посещении открытых зон отдыха.