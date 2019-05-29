Кунсан, Южная Корея, , 16:03 — REGNUM В Южной Корее прошли учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, военно-гражданские учения прошли в 5 км к западу от порта Пиын (город Кунсан, провинции Чолла-Пукто).

В данных учениях приняли участие представители морской полиции Кунсана, мэрии провинции Чолла-Пукто, администрации Кунсана, пожарной части города, сухопутных войск.

Цель данных учений — отработка навыков маневренности в различных ситуациях (при пожаре, при затоплении судна, во время спасения человеческих жизней). Известно, что во время учений было задействовано 11 судов и один вертолет.

Также, 29 мая поисково-спасательные учения прошли вблизи острова Чеджу. По данным источников, в учениях приняли участия представители 13 организаций, в том числе представители администрации Чеджу, пожарной части, Korea Airports Corporation.