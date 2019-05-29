Матерям-«кукушкам» из Москвы не грозит уголовная ответственность

Москва, , 15:50 — REGNUM Женщинам, которые оставляют своих детей в публичных местах, не грозит уголовная ответственность, сообщила лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар на пресс-конференции в Москве.

Темой обсуждения стали две громкие истории, произошедшие в столице за последние недели, когда женщины оставили детей в поликлинике и торговом центре.

«У нас примерно от 30 до 35 тысяч детей-отказников в год. Мы не знаем, кто из матерей придёт завтра и оставит своего ребёнка после того, как происходят такие события. У нас закон с точки зрения уголовного права предусматривает две нормы, под которые могут подпадать такого рода деяния — это оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Это в самых тяжёлых случаях, когда он в абсолютно небезопасной ситуации», — рассказала Айвар.

Она уточнила, что оба этих преступления небольшой тяжести.

«По обоим этим преступлениям мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия не избирается, даже если даже если имеются признаки такого состава преступления. В этих же двух случая женщины поступили грамотно. Они привели своих детей в общественные места, где им не угрожала никакая опасность, и оставили их просто потому, что им не захотелось больше их воспитывать и заниматься материнством. В данной ситуации уголовное наказание не наступает», — отметила адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая женщина оставила шестилетнего ребёнка в игровой комнате торгового центра на севере Москвы. Её установили и допросили. 16 мая произошёл другой случай — врачи московской поликлиники обратились в полицию, рассказав об оставленной в медучреждении двухлетней девочке. Правоохранители также разыскали мать ребенка.