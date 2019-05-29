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Новгородцы задолжали своим детям 1,7 млрд рублей алиментов

Общество

В должниках по алиментам почти 6,5 тыс. жителей региона

Великий Новгород, 29 мая 2019, 15:47 — REGNUM  В Новгородской области общая сумма долга по алиментам достигла 1,7 млрд рублей, в должниках — почти 6,5 тыс. жителей региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), в Великом Новгороде с 2019 года даже создан специальный отдел по взысканию алиментных платежей.

«Несмотря на то, что мы установили места работы сотен должников, нашли каждого третьего из 510 объявленных в розыск, всё равно надо признать, что требуются ещё более активные действия», — прокомментировала ситуацию главный судебный пристав Новгородской области Татьяна Безызвестных.

По её словам, в Новгородской области проживают 784 человека, задолжавших по алиментам более 500 тыс. рублей.

Самые крупные долги по алиментам на единицу населения зафиксированы в Парфинском, Чудовском, Маловишерском, Окуловском и Демянском районах. По словам Безызвестных, в региональном управлении судебных приставов составлена «алиментная карта» районов Новгородской области и «портрет должника», при этом около 30% от неплательщиков алиментов — женщины.

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