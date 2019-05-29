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В Ростовской области отделение почты организовали на автобусной остановке

Общество

Жители станицы Новоцимлянской получают здесь письма

Ростов-на-Дону, 29 мая 2019, 15:35 — REGNUM  Сотрудники «Почты России» в Ростовской области ответственно подошли к своей работе и организовали отделение прямо на автобусной остановке. Иначе жителям станицы Новоцимлянской пришлось бы ездить за письмами в соседний посёлок.

Скитания сотрудников почты начались два года назад, когда здание, в котором располагалось отделение, сгорело при пожаре. Новое помещение так и не построено, а из выделенной комнатки в местном доме культуры работников давно уже выгнали.

«Приходится импровизировать — сперва работничков переселили в местный ДК, но и оттуда их со временем погнали. С тех пор письма тут получают только так — на остановке с названием «Почта». И только письма, за посылками нужно катить в соседний посёлок, за 25 км», — сообщает Telegram-канал Mash.

Из открытых источников известно, что в станице расположено два социальных объекта участковая больница и общеобразовательная школа. До райцентра станицы Цимлянской ходит рейсовый автобус. Население станицы превышает 1,3 тыс. человек.

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Почта России
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