В Минздраве РФ одобрили советы ученых по избавлению от брюшного жира

Москва, , 15:46 — REGNUM Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва подтвердила пользу интервальных физических тренировок, которые порекомендовало пожилым людям с абдоминальным ожирением Американское гериатрическое общество. Об этом сообщает 29 мая RT.

Ткачёва отметила, что ожирение у пожилых людей отличается. Если в молодом возрасте только увеличивается жировая масса, то в зрелом процесс сопровождается снижением массы мышц. Такое ожирение называют иногда саркопеническим.

«Жир вреден и продуцирует вещества, которые вызывают сердечно-сосудистые катастрофы. А при помощи мышечной ткани сердечно-сосудистая система, наоборот, вычищается», — сказала специалист по старческим болезням.

Поэтому наиболее эффективный способ поправить здоровье — снижать вес через физические тренировки с учетом физиологических способностей пожилого человека, заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Американского гериатрического общества рассказали об эффективности интервальных тренировок для пожилых людей, которые хотят уменьшить жировые отложения на животе. Добровольцы тренировались трижды в неделю, увеличивая продолжительность занятий с 18 до 36 минут и делая передышки в соотношении 40/20.

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