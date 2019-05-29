Пруды северо-востока Москвы благоустроят к 2021 году

Москва, , 15:57 — REGNUM Власти Москвы приведут в порядок пруды, находящиеся в Северо-Восточном административном округе города. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Он отметил, что работы будут проводиться в 2020—2021 годах.

«В 2019 году есть договорённость с департаментом ЖКХ и Мосводостоком, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и в 2020—2021 годах на всех этих прудах будет проведена очистка водной глади, очистка дна от иловых отложений, будет приведена в порядок береговая линия, где-то будут сделаны детские площадки», — заявил парламентарий.

Он сообщил, что в том числе будут благоустроены пруд в Медведковском лесопарке, пруд у Кольского моста, Капустинский пруд и один объект в Южном Медведково. Все проекты согласуют с жителями путем проведения общественных обсуждений. На территории особо охраняемых природных территорий будут соблюдаться самые строгие экологические стандарты.

Напомним, ранее власти Москвы приняли решение заполнить Медведковский пруд водой, так как большая часть его территории обмелела и находилась в плачевном состоянии. После того, как мусор вычистят с территории пруда, его полностью зальют водой, а также приведут в порядок береговую линию.