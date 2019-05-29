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В ЮАР седьмой день продолжается забастовка моряков — СМИ

Общество

Забастовка началась из-за несоответствия заработных плат у рабочих

Дурбан, ЮАР, 29 мая 2019, 15:46 — REGNUM  Профсоюз работников транспортной сферы ЮАР (Satawu) угрожает «полным закрытием» ключевых портов страны. Забастовка работников профсоюза продолжается с четверга, 23 мая. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Забастовка началась из-за несоответствия заработных плат у рабочих. По словам представителей профсоюза, одни моряки получают большую заплату по сравнению со своими коллегами. К забастовке присоединились капитаны, буксировщики и инженеры. Точное число бастующих не называется.

Национальный портовый оператор TNPA сообщил о мерах, принятых во избежание нарушении работы портов, которые потенциально могут присоединиться к забастовке.

«Мы оценили влияние забастовки и активировали чрезвычайные меры для обеспечения бесперебойной работы портов», — сообщается в заявлении TNPA от 28 мая.

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Забастовки
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