В ЮАР седьмой день продолжается забастовка моряков — СМИ

Дурбан, ЮАР, , 15:46 — REGNUM Профсоюз работников транспортной сферы ЮАР (Satawu) угрожает «полным закрытием» ключевых портов страны. Забастовка работников профсоюза продолжается с четверга, 23 мая. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Забастовка началась из-за несоответствия заработных плат у рабочих. По словам представителей профсоюза, одни моряки получают большую заплату по сравнению со своими коллегами. К забастовке присоединились капитаны, буксировщики и инженеры. Точное число бастующих не называется.

Национальный портовый оператор TNPA сообщил о мерах, принятых во избежание нарушении работы портов, которые потенциально могут присоединиться к забастовке.

«Мы оценили влияние забастовки и активировали чрезвычайные меры для обеспечения бесперебойной работы портов», — сообщается в заявлении TNPA от 28 мая.