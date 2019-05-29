Компания Wonderful Indonesia приняла участие в ярмарке Tong Tong Fair

Амстердам, , 15:53 — REGNUM Индонезийская компания Wonderful Indonesia была представлена на ярмарке Tong Tong Fair в Амстердаме (Нидерланды), которая продлится до 2 июня 2019 года с целью привлечения иностранных туристов из европейского региона, сообщает Antaranews.

Известно, что ярмарка Tong Tong Fair 2019 является крупнейшим фестивалем азиатской культуры в Нидерландах.

На ярмарке представители Wonderful Indonesia предлагали посетителям туристические путевки в Индонезию через Сингапур и Малайзию из-за отсутствия прямых рейсов из европейских стран в Индонезию.

Кроме того, посетители ярмарки могут насладиться разнообразными культурными мероприятиями и индонезийскими блюдами и товарами.

Ярмарка Tong Tong Fair была впервые проведена в 1959 году как место для воссоединения голландцев, которые жили в Индонезии. Впоследствии ярмарка превратилась в культурное событие, в котором стали принимать участие другие азиатские культуры. Ежегодно Tong Tong Fair посещают более 80 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария) министры здравоохранения Индонезии и Нидерландов обсудили сотрудничество в сферах развития программ «семейный врач», устойчивости к противомикробным препаратам и здоровья пожилых людей.

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