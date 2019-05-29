Среда, 29 Мая 2019 года
15:44:37 МСК

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Общество

Она сообщила журналистам, что переговоры ведутся уже на протяжении двух лет

Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Москва, 29 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Ксения Собчак может стать ведущей Первого канала, сейчас она ведет переговоры с телекомпанией. Об этом 28 мая сообщил РБК со ссылкой на инсайдеров.

Представители канала подтвердили информацию о том, что сейчас в компании идёт соответствующее обсуждение. Сама генеральный продюсер телеканала «Супер» сообщила журналистам, что переговоры ведутся уже на протяжении двух лет и пока что безрезультатно.

«Никакой определенности по ним нет», — сказала Собчак.

Читайте также: Скандал с шоу «Голос. Дети» перекинулся на Украину

Напомним, Ксения Собчак ушла с федеральных каналов в 2012 году, её последним подобным проектом было телешоу «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ». В феврале 2012 года в эфире канала MTV был показан первый выпуск шоу «Госдеп», однако вторая передача была отменена. Впоследствии шоу выходило на сайте журнала «Сноб», телеканалах РБК и «Дождь». Последний выпуск состоялся 10 апреля 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонид Якубович ни разу за 29 лет не смотрел «Поле чудес»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телешоу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить