Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале

Москва, , 15:27 — REGNUM Ксения Собчак может стать ведущей Первого канала, сейчас она ведет переговоры с телекомпанией. Об этом 28 мая сообщил РБК со ссылкой на инсайдеров.

Представители канала подтвердили информацию о том, что сейчас в компании идёт соответствующее обсуждение. Сама генеральный продюсер телеканала «Супер» сообщила журналистам, что переговоры ведутся уже на протяжении двух лет и пока что безрезультатно.

«Никакой определенности по ним нет», — сказала Собчак.

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Напомним, Ксения Собчак ушла с федеральных каналов в 2012 году, её последним подобным проектом было телешоу «Топ-модель по-русски» на «Муз-ТВ». В феврале 2012 года в эфире канала MTV был показан первый выпуск шоу «Госдеп», однако вторая передача была отменена. Впоследствии шоу выходило на сайте журнала «Сноб», телеканалах РБК и «Дождь». Последний выпуск состоялся 10 апреля 2013 года.

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