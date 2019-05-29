В Саранске обсудили поддержку талантливой молодёжи Приволжского ФО

Саранск, , 15:23 — REGNUM Поддержку талантливой молодёжи и её кадрового продвижения обсудили участники заседания совета ректоров вузов Приволжского федерального округа (ПФО) в Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба вуза.

Ректоры университетов представители органов власти и образования в ходе совещания дополнили опыт и практики, озвученные на заседании окружного совета, который проходил в Ижевске 12 марта под руководством полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Заседание проходило при участии главы Мордовии Владимира Волкова. Говоря об опыте региона он подчеркнул, что за последние годы удалось сформировать инновационную структуру, которая служит скоростным лифтом от идеи до конкретного продукта.

Тему стремительного развития новых технологий продолжил президент Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин. Он обратил внимание присутствующих на проблему опережающего образования.

«Новые технологии внедряются 3−3,5 года, а подготовка кадров ведётся намного дольше», — отметил Стронгин, подчеркнув необходимость поиска новых решений в связи с подготовкой кадров для высокотехнологичных отраслей. По его мнению, в этом может помочь ранняя профориентация, а также создание сети взаимодействующих структур, ключевую роль в которых будет играть ведущий вуз.

В свою очередь начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Дмитрий Соловьёв отметил, что реализация каждым человеком возможности применения своих индивидуальных способностей, достижение высокого уровня компетентности и профессионализма обеспечат глобальную конкурентоспособность страны в ключевых областях.

Оценивая опыт регионов по работе с одарённой молодёжью, он отметил положительные практики, которые на сегодняшний день есть в Мордовии, Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Особое внимание Соловьёв уделил «Университету Талантов» — образовательно-коммуникативной платформе, существующей в Татарии. Эта платформа позволяет осуществлять ранний отбор талантливой молодёжи, которая попадает в региональный банк данных. После этого молодым людям оказывается всесторонняя поддержка в развитии компетенции, профессиональном росте и трудоустройстве.

К собравшимся Соловьёв обратился с предложениями, которые были сформулированы в адрес совета ректоров вузов Приволжского федерального округа в рамках заседания Окружного совета в Ижевске. В их числе — рассмотрение вопроса трудоустройства лучших выпускников и оценка работы вузовских центров по трудоустройству, создание вузовских центров карьеры с ведением статистической базы наиболее успешных выпускников и другие.

О формах поддержки талантливой молодёжи, профориентационных мероприятиях рассказали и другие участники заседаний. Принятое решение совета ректоров вузов Приволжского федерального округа объединит опыт различных регионов и позволит выработать конкретное видение дальнейшей работы в этом направлении.

В рамках заседания был подписан ещё один важный документ — соглашение совета ректоров вузов со студенческим координационным советом Общероссийского профсоюза образования в ПФО.