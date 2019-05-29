В Новоульяновске вакцинируют от гепатита А после вспышки кишечной инфекции

Ульяновск, , 15:22 — REGNUM В Новоульновске проводится массовая вакцинация жителей от гепатита А после вспышки норовирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

До настоящего времени вакцину получили 399 человек, в том числе 134 ребенка в целях предотвращения распространение гепатита А. Также вакцинацию проходят подростки, работники ЖКХ, школ и детсадов, пищевой промышленности.

Мероприятия проводятся по предписанию территориального управления Роспотребнадзора и заключению санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Ульяновской области, уточняет «Интерфакс-Поволжье».

"Вакцинация проводится в предупреждающих целях, случаев гепатита А среди населения не зарегистрировано», — заверили в минздраве и добавили, что норовирусная инфекция и вирусный гепатит А имеют идентичный путь передачи — водный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обращения с симптомами кишечной инфекции — тошнота, рвота, жидкий стул, подъем температуры до 38 °C — медики стали фиксировать 15 мая.

Состояние заболевших оценивается в диапазоне от легкой до средней степени тяжести, говорил глава ульяновского минздрава Сергей Панченко. Он отмечал, все заболевшие связывают заболевание с употреблением сырой воды. Роспотребнадзор по Ульяновской области с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводил санитарно-эпидемиологическое расследование.

Были госпитализированы 30 человек, из них — 23 несовершеннолетних. Причем дети являются воспитанниками трех детских садов и учениками двух школ.

«Признаки острой кишечной инфекции у заболевших начали проявляться после завершения конкретной фирмой системы ЖКХ ремонтных работ инфраструктуры водоснабжения», — подчеркивали в прокуратуре Ульяновской области.