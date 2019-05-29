В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM В Екатеринбурге оправдан гражданин, обвиняемый в убийстве одного из предпринимателей. Вердикт единогласно вынесла коллегия присяжных заседателей, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского облсуда.

Преступление произошло в мае 2011 года. 22-летний Ашот А. был застрелен прямо во дворе своего дома. Уголовное дело долгое время являлось бесфигурантным. В январе 2018 года на территории города Аргуна по подозрению в заказном убийстве был задержан некий Х. Но вины за собой он не признал.

Гражданин настоял на рассмотрении его дела присяжными. И те его оправдали. В зале суда подсудимый был освобождён. В ближайшее время будет оглашён приговор.