Среда, 29 Мая 2019 года
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В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Общество

Преступление было совершено восемь лет назад

Екатеринбург, 29 мая 2019, 15:04 — REGNUM  В Екатеринбурге оправдан гражданин, обвиняемый в убийстве одного из предпринимателей. Вердикт единогласно вынесла коллегия присяжных заседателей, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского облсуда.

Преступление произошло в мае 2011 года. 22-летний Ашот А. был застрелен прямо во дворе своего дома. Уголовное дело долгое время являлось бесфигурантным. В январе 2018 года на территории города Аргуна по подозрению в заказном убийстве был задержан некий Х. Но вины за собой он не признал.

Гражданин настоял на рассмотрении его дела присяжными. И те его оправдали. В зале суда подсудимый был освобождён. В ближайшее время будет оглашён приговор.

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Нераскрытые убийства
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