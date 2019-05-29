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Геев никто не казнил: Наоми Вульф ошиблась в своей книге

Общество

Дискуссия о юридических терминах разгорелась в радиоэфире BBC

Лондон, 29 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Писательница из США Наоми Вульф в прямом эфире столкнулась с критикой своей новой книги «Гонения: Секс, цензура и криминализация любви». Оказалось, выводы в ней не соответствуют реальному положению дел. Инцидент раскрыло издание BBC.

В своей новой книге, которая вышла в Великобритании в конце мая 2019 года, Вульф пишет о гонении гомосексуалистов в викторианскую эпоху, которая заканчивалась для них смертной казнью. Вульф аппелирует к судебным архивам того времени, в которых приговор обозначался строчкой «death recorded», которую писательница переводила как «записанную смерть», то есть смертельный исход.

Во время прямого эфира на радиостанции BBC ведущий сообщил Наоми, что данная формулировка в то время наоборот обозначала помилование: то есть те десятки смертей, которая писательница приводила в качестве примеров в своей книге — ошибочны. Например, ведущий привел историю Томаса Сильвера, который не был казнен, как утверждала Наоми, а отсидел два года и был выпущен на свободу. Наоми отметила, что вопрос юридических терминов XIX века надо изучить более детально.

Наоми Вульф прославилась как автор книг о феминизме, бодипозитиве и социальных проблемах общества. Ее работа «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» сделала писательницу популярным представителем движения за права женщин.

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Феминизм
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