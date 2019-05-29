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МЧС: в 14 районах Калужской области есть реальная угроза природных пожаров

Общество

С начала 2019 года на территории региона возникло 24 очага пожаров на площади более 58 гектаров

Калуга, 29 мая 2019, 14:48 — REGNUM  Средняя пожарная опасность наблюдается на территории 14 муниципальных образований Калужской области, сообщили 29 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном Главном управлении МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время существует реальная угроза возникновения возгораний в Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Медынском, Тарусском, Дзержинском, Спас-Деменском, Кировском, Барятинском, Куйбышевском, Жиздринском, Хвастовичском и Людиновском районах, а также на территории города Обнинска.

По оценке спасателей на территории остальных 12 муниципальных районов калужского региона наблюдается второй класс пожароопасности (малая пожарная опасность).

Между тем, с начала 2019 года на территории Калужской области возникло 24 очага природных пожаров. Их общая площадь составила 58,65 га. Зачастую возгорания в лесах региона случались из-за несанкционированного пала травы.

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Лесные пожары — 2019
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