Известны направления задач регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»

Москва, , 14:38 — REGNUM Участники конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта АНО «Россия — страна возможностей» — во время регионального этапа соревнований разработают прототипы цифровых продуктов, которые помогут в решении острых проблем в отрасли здравоохранения, образования, транспорта, системы ЖКХ и госуслуг в России.

Задачи хакатонов созвучны с направлениями национального проекта «Цифровая экономика» и нацелены на создание цифровых сервисов в следующих направлениях: здравоохранение; образование и наука; транспорт и логистика; ЖКХ и городская среда; государственные услуги и управление.

В разработке и утверждении задач были задействованы члены экспертного совета конкурса. В их числе представители Минобрнауки, Минпромторга, Минкомсвязи, Mail.ru Group, «МегаФон», НИУ Высшая школа экономики, МФТИ, РАСИ, РАЭК, корпорации «Росатом», ПАО «Ростелеком», «СКБ Контур», Внешэкономбанка, компании Seldon и другие.

Региональный этап конкурса стартует 8 июня 2019 года и пройдет в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. В некоторых городах будут организованы специальные номинации от корпоративных и промышленных партнёров конкурса — «Росатом», «Мегафон», Mail.ru Group. Участники продемонстрируют свои способности представителям крупных игроков российского бизнеса и получат шанс трудоустроиться в одну из этих компаний.

«Совместно с членами экспертного совета мы определили пул задач, в рамках которых команды конкурса будут разрабатывать свои проекты. Мы постарались акцентировать внимание на самых важных и приоритетных сферах для развития цифровой экономики России. Мы считаем, что цифровые решения в этих областях, несомненно, станут толчком к их развитию, и этому в немалой степени поспособствуют проекты, реализованные в ходе нашего конкурса», — отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля 2019 года. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявок из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. Конкурсанты подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. В региональном этапе примут участие 19 203 человека.

Очные мероприятия будут проводиться с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создадут прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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