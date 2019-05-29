Советы московских детей оказались полезны для госорганов

Москва, , 14:36 — REGNUM Дети разбираются в цифровых технологиях иногда лучше взрослых, сообщил 29 мая директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Москвы Иван Ященко во время общения с представителями СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, он рассказал про случай, когда советы участников школьных олимпиад приняли для улучшения работы государственных порталов Москвы.

«В одном из заданий ребята должны были дать предложения по развития портала госуслуг Москвы. Очень интересно читать детские мнения о том, что там надо улучшить. Многие предложения уже пошли в работу, что интересно. Дети иногда понимают в интернете лучше взрослых», — сказал Ященко.