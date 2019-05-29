Названа причина «пирамиды побед» московских школьников на олимпиадах

Москва, , 14:31 — REGNUM Основой хороших результатов на всероссийских олимпиадах учащихся является самый низовой этап — школьные олимпиады. Об этом сообщил директор Центра педагогического мастерства (ЦПМ) Москвы Иван Ященко во время общения с представителями СМИ.

По словам Ященко, победить в олимпиаде невозможно без длительной и упорной работы.

«Диплом всероссийской олимпиады добивается годами упорного труда», — отметил он.

Для победы дети не только подробно изучают школьную программу по интересующей их дисциплине, но и посещают различные кружки.

«Фундамент пирамиды побед — честный и массовый школьный этап олимпиады», — считает Ященко.

Речь идет не о формальном проведении подобного мероприятия, а о полноценной конкурентной борьбе всех школьников. Например, раньше олимпиады проводились только в половине школ Москвы, а остальные учебные учреждения просто переводили своих отличников на следующий этап. Такой подход в корне не верный, считает Ященко — нередко отличников на олимпиадах побеждают троечники.

В отличие от других регионов, в Москве не собирают самых талантливых учеников в одной школе. В итоге в числе победителей были учащиеся 227 московских школ, рассказал Ященко.

«Мы собираем ребят на профильные семинары, подключаем специалистов ведущих институтов, которые не просто помогают ребятам подготовиться, а делятся с ними любовью к своему предмету», — сказал директор ЦПМ.