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Законопроект о жестких санкциях для пьяных водителей прошел II чтение ГД

Общество

Речь идет и о водном транспорте

Москва, 29 мая 2019, 14:25 — REGNUM  Госдума во втором чтении приняла законопроект, ужесточающий наказание для водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения, в результате которого погибли или пострадали люди, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, в случае гибели двух и более лиц, находящемуся за рулем или штурвалом будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы (по действующему законодательству — от 4 до 9 лет).

Санкции также коснутся также управляющих катерами и гидроциклами.

Инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной Думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное — она поддерживается обществом, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Третье чтение законопроекта намечено на 30 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД ответили на опасения в санкциях к принимающим лекарства виновным в ДТП

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Инициативы и новшества в Правилах дорожного движения
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