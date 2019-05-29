Среда, 29 Мая 2019 года
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В Москве продлен на 30 мая «жёлтый» уровень погодной опасности

Общество

Воздух прогреется до +28...+30 °С

Москва, 29 мая 2019, 14:31 — REGNUM  Потенциально опасной останется погода в Москве и Московской области 30 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за высокой вероятности пожаров.

«Высокая пожароопасность», — говорится в предупреждении. 29 мая в регионе также действуют предупреждения о жаре и сильном ветре.

30 мая в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 5−10 м/с с порывами до 12−17 м/с. Воздух прогреется до +28…+30 °С.

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