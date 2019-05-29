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В Будапеште прошла конференция, посвящённая преподаванию русского языка

Общество

Мероприятие поддержали участием более ста профильных специалистов из 15 стран мира

Будапешт, 29 мая 2019, 14:22 — REGNUM  Международная научно-практическая конференция «Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания» прошла в Будапеште, сообщает 29 мая пресс-служба Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.

Конференция, посвященная вопросам лингвистики, литературоведения, лингвокультурологии и преподавания русского языка как иностранного, организована Российским культурным центром в Будапеште при поддержке Научно-исследовательского и методического центра русистики Университета им. Л. Этвеша. Мероприятие в 2019 году стало 26-м по счёту.

В конференции приняли участие более ста профильных специалистов из 15 стран мира: России, Венгрии, Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Польши, Сербии, Словакии, США, Украины, Чехии, Эстонии.

Отмечается, что магистранты факультета гуманитарных наук Мининского университета выступили с докладами по результатам своих исследований и приняли участие в научной дискуссии в международной аудитории. По итогам конференции тезисы будут включены в сборник докладов и сообщений, входящий в Российский индекс научного цитирования и зарегистрированный в Министерстве социальных ресурсов Венгрии.

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Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
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